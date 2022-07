Táto kľúčová prísada navždy zmení spôsob, akým varíte zemiaky

Zemiaky sú vďaka svojej všestrannosti a univerzálnosti nenahraditeľná prísada všetkých kuchýň na svete. Dajú sa pripraviť na rôzne spôsoby, pričom jedným z najobľúbenejších a najmenej náročných je varenie.

Pri výbere zemiakov, ktoré sa chystáte variť, je potrebné zohľadniť ich textúru. V zásade rozoznávame dva typy: sypkejšie škrobové a jemnejšie mazľavé zemiaky. Tie prvé sa ideálne hodia na prípravu zemiakového pyré alebo pečených zemiakov. Ak zatúžite po samostatných varených zemiakoch, mali by ste zvoliť skôr tie druhé.

Správny výber typu zemiakov ale nie je všetko, čo pre dokonalý recept potrebujete. Keď už vodu so zemiakmi privediete do varu, nezabudnite do nej pridať kľúčovú zložku – ocot.

Stránka poskytujúca tipy na varenie Home Cook World radí variť zemiaky aspoň 30 minút v slanej vode, pričom v zhruba polovičnom čase treba do vody pridať ocot ľubovoľného druhu.

Po pridaní octu do vody sa na vrchnej časti zemiakov vytvorí tenká ochranná vrstvička, ktorá po celý čas varu ochráni ich tvar a zabráni ich rozpadu a mazľavosti.

Ocot nie je to jediné, čo vám pomôže vyčariť dokonalé varené zemiaky. Okrem výberu správneho druhu si totiž treba dať pozor aj na správne krájanie - nahrubo nakrájané kúsky zemiakov majú tendenciu lepšie si zachovať tvar a nerozsypať sa, čo sa však nedá povedať o zemiakoch krájaných na kocky.