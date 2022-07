Pocit chudoby dokáže ovplyvniť vašu inteligenciu

Štúdia publikovaná v akademickom žurnále Cell Host & Microbe zistila, že pocit chudoby spôsobuje pokles IQ o približne 10 percent. Obavy z nedostatku peňazí spôsobujú, že mozog je zaneprázdnený riešením iných životných problémov. Nie je to o tom, že by chudobní ľudia boli menej inteligentní, vysvetľuje profesor Sendhil Mullainathan, spoluautor štúdie:

„Naše výsledky naznačujú, že keď ste chudobní, peniaze nie sú jediným nedostatkom. Kognitívna kapacita je tiež nedostatočná. To neznamená, že chudobní ľudia sú menej inteligentní ako ostatní. Dokazujeme, že tá istá osoba zažívajúca chudobu trpí kognitívnym deficitom na rozdiel od situácie, keď chudobu nezažíva. Je tiež nesprávne naznačovať, že niečia kognitívna kapacita sa zmenšila, pretože je chudobný. V skutočnosti sa vaša efektívna kapacita zmenšuje, pretože máte na mysli všetky ostatné veci. Predstavte si, že sedíte pred počítačom a ten je neuveriteľne pomalý. Potom si však uvedomíte, že na pozadí funguje prehrávanie veľkého videa, ktoré sa sťahuje. Nejde o to, že je počítač pomalý, ale o to, že robí niečo iné, takže sa vám zdá pomalý. Myslím, že to je jadro toho, čo sa snažíme povedať."

V jednej štúdii, ktorú výskumníci vykonali v obchodnom centre, boli kupujúci s nízkym a stredným príjmom podrobení IQ testom. Polovice sa však najprv pýtali, čo by robili, keby sa im pokazilo auto a opravy by stáli 1 500 dolárov. To spôsobilo, že sa chudobnejší ľudia začali obávať o peniaze a znížilo sa ich skóre v následnom teste približne o 10 percent.

Profesor Mullainathan vysvetlil, že chudobní ľudia podvedome stále riešia svoju finančnú situáciu, preto ich prvá otázka vyviedla z rovnováhy a ich IQ testy dopadli horšie. Priepasť medzi bohatými a chudobnými sa podľa Mullainathana zväčšuje, a to aj v prípade IQ aj kontrole impulzov.

Ďalšia štúdia porovnávala farmárov na vidieku v Indii. Mesiac po žatve majú farmári dostatok peňazí, no mesiac pred ňou sú dosť chudobní. Vedci sa pozreli sa na tých istých ľudí mesiac pred a mesiac po zbere úrody. Zistili, že mesiac po úrode ich IQ stúplo, kognitívna kontrola alebo chyby výrazne klesali a časy odozvy sa výrazne znížili.