Záujemcovia o očkovanie vakcínou Spikevax sa môžu zaregistrovať do 10. júla

Záujemcovia o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Spikevax od výrobcu Moderna sa môžu na prvú dávku zaregistrovať do nedele (10. 7.). Na posilňujúcu dávku do 8. augusta. Upozornilo na to ministerstvo zdravotníctva.

„Vzhľadom na aktuálny záujem o očkovanie touto látkou a jej skladovací reťazec bude možné aplikovať prvú dávku do 29. júla. Ministerstvo v spolupráci s vakcinačnými centrami teda otvára posledné termíny očkovania prvých dávok," informovali TASR z rezortu zdravotníctva. Od 30. júla sa budú môcť vakcínou očkovať len ľudia, ktorí čakajú na druhú dávku, alebo majú záujem o posilňujúcu dávku. „Očkovanie druhými a posilňujúcimi dávkami sa skončí 27. augusta," uviedlo ministerstvo. V závere leta očakáva opätovné spustenie registrácie vakcínou Spikevax. Registrácia na očkovanie je dostupná na stránke www.korona.gov.sk. Záujemcovia o vakcináciu môžu využiť aj termíny bez registrácie, ktoré sú zverejnené a aktualizované na webovej stránke ministerstva zdravotníctva.