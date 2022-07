Kolíková zvažuje zmenu pri dohode o vine a treste

Po rokovaní vlády to uviedla v súvislosti s medializovaným prípadom zneužívania maloletej kňazom, za čo ho odsúdili na podmienečný trest.

Keďže ide o dohodu o vine a treste, ministerka do prípadu nemá možnosť zasiahnuť. „Ukazuje sa, že by bolo dobré, aby tu bol ešte ďalší subjekt, ktorý by do toho mohol vstúpiť,“ vyhlásila Kolíková.

K medializovanému prípadu si šéfka rezortu vyžiadala na nahliadnutie spis. Zaujíma ju, či nie je základný problém v právnej kvalifikácii skutku. „To znamená, že sadzba by aj bola dostatočná, ale bola to zlá právna kvalifikácia,“ povedala.

Za pokračujúci zločin sexuálneho zneužívania maloletého dievčaťa odsúdili minulý týždeň kňaza Františka Ondreka. na trojročný trest s podmienečným odkladom na štyri roky. Sudkyňa sa stotožnila s návrhom prokuratúry a schválila dohodu o vine a treste. Na prípad upozornila TV Markíza.