OĽANO odmieta odchod Matoviča z vlády aj predčasné voľby

Takáto požiadavka je podľa OĽANO v príkrom rozpore s koaličnou zmluvou a hnutie s ňou nebude súhlasiť. Apeluje pritom na SaS, aby sa vrátila k rokovaniam v koalícii. Deklarovalo, že nebude hlasovať za predčasné voľby. Vyplýva to z listu, ktorý hnutie adresovalo predstaviteľom SaS po svojom predsedníctve.

„Žiadate opäť odchod predsedu hnutia OĽANO z vlády. Vaša požiadavka je v príkrom rozpore s koaličnou zmluvou a hnutie OĽANO s ňou nesúhlasí a taktiež určite nebude hlasovať za predčasné voľby,“ uviedlo OĽANO. Odmieta tvrdenia SaS, že Matovič pri balíčku pomoci rodinám 'vulgárne zneužil legislatívny proces' a presadil ho s opozíciou, či to, že ním rozvrátil verejné financie. „Nič z toho nie je pravda,“ vyhlásilo OĽANO. SaS podľa hnutia ústami svojho predsedu Richarda Sulíka na rokovaní koaličnej rady súhlasila s predložením balíčka do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že hoci s ním nesúhlasí, nebude ho vetovať.

Čo sa týka osobných útokov, podľa OĽANO prichádzajú vždy z oboch strán. „Niet pochýb, že sú zbytočné a úplne zbytočne prekrývajú všetko dobré, čo sme spolu spravili,“ podotklo. Zdôrazňuje, že v súčasnej situácii ide o všetko a SaS na Republikovej rade rozhodne podľa OĽANO o budúcnosti Slovenska.

„Ďalšie povalenie vlády bude viesť ešte k horšiemu výsledku, ako to bolo v roku 2012, a to, že k Ficovi a Pellegrinimu sa do koalície pridajú fašisti z Republiky. Uvrhnete Slovensko do katastrofy,“ upozornilo hnutie a vyzvalo SaS, aby to nerobila. „Vráťte sa na rokovania koaličných rád a poďte spolu s nami prijímať dôležité rozhodnutia na pomoc ľuďom,“ uzavrelo s tým, že dobro krajiny je viac ako osobné spory.

Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci Národnej rady (NR) SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča. SaS a Matovič sa následne obviňovali zo spolupráce s opozíciou a fašistami. SaS opäť pre Matovičove útoky odmietla chodiť na koaličné rady, OĽANO obvinilo liberálov z rozbíjania vlády. SaS si vzala čas na premyslenie, čo ďalej. Pripustila vtedy aj odchod z koalície, hoci tvrdí, že má vôľu v kabinete pokračovať. Matovič vyzval SaS na uzmierenie, tá zatiaľ nepovedala viac o svojom postupe. Rozhodnúť má na stredajšej rozšírenej Republikovej rade.