Video: Turisti si mysleli, že pri nich pláva žralok. Použili mop

Pri pohľade na plutvu trčiacu z vody väčšina turistov začne rýchlo plávať k brehu, ak im hrozí útok žraloka. Jeden vynaliezavý plavec v Turecku sa však rozhodol na podozrivého živočícha použiť mop. K incidentu došlo v obľúbenom turistickom letovisku Marmaris.

Viacerí plavci si všimli veľkú rybu plávajúcu smerom k pláži plnej detí. Turisti stojaci v plytkej vode zbadali, ako okolo nich krúži zlovestná tmavá plutva, pričom si mysleli, že ide o žraloka. Jeden z turistov si zobral mop na utieranie vody a rybu niekoľkokrát udrel do hlavy.

| The shark, which was seen on the Marmaris coast, was removed by the citizens "by hitting its head with a floor mop". pic.twitter.com/xlwRohbsD4