​Ako zjemniť tvrdú a drsnú posteľnú bielizeň bez aviváže

Pocitu jemného objatia čerstvých posteľných prikrývok pri ležaní v posteli sa máločo vyrovná. Jediná nepríjemnosť, aká ho môže čiastočne pokaziť, sú čisto nové prestieradlá, ktoré ste ešte nestihli „zabehnúť“.

Medzi nepoddajné látky patrí najmä perkál, ľan a kvalitná bavlna. Tieto tkaniny po nákupe potrebujú viac času na to, aby ich povrch zjemnel a spohodlnel. Proces často neurýchli ani pranie s použitím aviváže.

Ak sa chcete v novej posteľnej bielizni čo najrýchlejšie cítiť pohodlne, musíte sa spoľahnúť na nové metódy starostlivosti. Aviváž sa pritom neponúka ako tá najlepšia z nich. V tomto článku vám predstavíme niekoľko námetov na inšpiráciu.

Prečo sú prestieradlá tvrdé a drsné?

Čisto nové prestieradlá sú väčšinou pokryté chemikáliou, vďaka ktorej navonok vyzerajú rovno a vyžehlene. Tento efekt má však aj negatívny účinok, a to je ten, že po rozbalení ostávajú tvrdé a drsné.

Druhým častým dôvodom tvrdosti a drsnosti posteľnej bielizne je nesprávne pranie a ošetrovanie. Chyby robíme aj pri skladovaní a sušení prestieradiel alebo nakupovaní nekvalitných druhov, ktoré si zachovávajú tvrdosť a drsnosť aj po viacnásobnom praní.

Problematické sú aj polyesterové a nylonové látky, na ktorých sa tvoria žmolky, čo znepríjemňuje pocit na dotyk. Ak ste navyše zvyknutí na jemnejšiu syntetiku, pravé bavlnené prestieradlá vám môžu spočiatku pripadať príliš tvrdo.

Prílišná tvrdosť a drsnosť bielizne môže súvisieť aj s nadmerným používaním aviváže a prepĺňaním práčky pri praní.

Ako zjemniť tvrdú a drsnú posteľnú bielizeň

„Ohoľte“ ju

Ak sa vám na bielizni tvoria žmolky, jednoducho ju ohoľte. Ideálne vám na to poslúži žiletka na textil, ale ak ju doma nemáte, stavte na opotrebovanú jednorazovú žiletku na holenie, pri používaní ktorej si ale dajte pozor na to, aby ste látku neporezali.

Žiletkou prejdite po celom povrchu bielizne a následne odstráňte žmolky pomocou lepiaceho valčeka alebo iného typu lepivého materiálu. Ak bielizeň stále nie je jemná, prejdite na niektorú z ďalších metód.

Ako ju oprať

Zbavte sa chemikálií na novej bielizni

Zjemnite bielizeň tým, že z nej odstránite chemikálie, o ktorých sme si povedali vyššie. Vložte obliečky do práčky a zapnite program s teplou alebo studenou vodou (len nie horúcou). Do priečinka na prací prášok nasypte asi 250 gramov sódy.

Keď práčka prejde na záverečné oplachovanie, uistite sa, že na to využíva studenú vodu, a do bubna vlejte cez dávkovač 250 ml bieleho octu. Po skončení cyklu bielizeň znovu operte, pričom do dávkovača nasypte polovicu z obvyklej dávky pracieho prostriedku.

Sóda a ocot na bežné zmäkčenie

Namiesto pracieho prášku pri praní použite jeden diel octu a dva diely sódy. Vyperte na jednom celom cykle a pri oplachovaní nastavte teplotu vody na chladnú.

Ocot na mäkkosť a sviežosť

Pri bežnom praní môžete namiesto aviváže použiť 125 mililitrov bieleho octu, ktorý zjemní a osvieži bielizeň.

Kúpeľ s epsomskou soľou

Po čase každý druh posteľnej bielizne nadobudne tvrdosť a drsnosť na dotyk. V takýchto prípadoch vynechajte pranie v práčke a ponorte bielizeň do vane s chladnou vodou a asi 75 gramami epsomskej soli. Tú by ste predtým mali celkom rozpustiť vo vode.

Obliečky nechajte ponorené vo vode počas celej noci a na ďalší deň ich dôsledne opláchnite. Ak môžete, sušte ich na vzduchu. Ak doma nemáte epsomskú soľ, môžete ju nahradiť dvomi hrsťami kuchynskej soli.

Ako ju vysušiť

Na vzduchu

Po tom, ako ste bielizeň vyprali jedným z uvedených spôsobov, ju vysušte na čerstvom vzduchu. Ten ju ešte viac zjemní.

Loptičky do sušičky

Utierky do sušičky nahraďte loptičkami, ktoré bývajú vyplnené stlačenou bavlnou, gumou alebo stlačeným plastom. Vďaka nim bude bielizeň po vyschnutí pôsobiť nadýchanejšie.

Sušte pri nižších teplotách

Vyššie teploty vám síce vysušia bielizeň rýchlejšie, ale mäkká nebude. Pri sušení v sušičke preto voľte radšej nižšie teploty, ktoré vám zaručia podobný výsledok ako pri sušení na vzduchu.