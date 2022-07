Fiala sa stretol so Šmyhaľom, hovorili o účasti Česka na obnove Ukrajiny

Premiéri spolu hovorili o konkrétnych oblastiach, kde by sa Česko mohlo zapojiť do povojnovej obnovy. Povedal to Fiala na brífingu po bilaterálnych rokovaniach, informuje TASR.

„Je dôležité hovoriť už teraz o tom, ako bude postupovať obnova Ukrajiny, mať nejaký plán,“ povedal český premiér. Česko by sa podľa jeho slov mohlo podieľať na obnove železničnej a osobnej cestnej dopravy, zdravotníctva či jadrovej energetiky. Zopakoval, že je dôležité, aby sa pridali aj české firmy.

Pomoc Ukrajine musí byť podľa Fialu mnohostranná. Významnú rolu bude mať Európska únia, ale dôležitá je podľa neho tiež účasť USA, Kanady či Svetovej banky. Ocenil, že zástupcovia Ukrajiny prišli do Lugana s plánom, v ktorom načrtli konkrétne oblasti, kde treba pracovať.

Fiala pripomenul, že Česko v rámci predsedníctva v Rade EÚ pripravuje neformálne zasadnutie Európskej rady, ktoré sa v októbri uskutoční v Prahe. Jednou z jeho hlavných tém bude Ukrajina. Ak by sa na ukrajinskom území ešte bojovalo, predmetom summitu bude ďalšia pomoc Ukrajine, povedal Fiala.