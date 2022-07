Tomuto spôsobu prípravy rýb sa vyhnite. Zvyšuje totiž riziko rakoviny

Rakovina hrubého čreva a konečníka je jedným z najčastejšie sa vyskytujúcich onkologických ochorení na Slovensku. Ide pritom o diagnózu, ktorej sa vo väčšine prípadov dá ľahko vyhnúť – stačí upriamiť pozornosť na zdravý životný štýl, a najmä vhodnú stravu.

Stravovanie je nepochybne jednou z najvýraznejších zložiek ovplyvňujúcich riziko rakoviny čriev, no netreba pri ňom hovoriť len o druhoch potravín, ktoré uprednostňujeme, ale aj o spôsobe ich prípravy.

Ryby sú známe vďaka vysokému obsahu prospešných živín a omega-3 mastných kyselín. Ich pravidelnou konzumáciou preto podporujete najmä zdravie srdca a ciev, ale tiež mozgu, zraku, nervov počas tehotenstva a kostí. Aby ste z nich vyťažili maximum, treba ich vedieť správne pripraviť.

Ryby sa najčastejšie pripravujú opekaním na panvici alebo pečením v rúre. Obidva tieto spôsoby so sebou prinášajú svoje pre a proti, no jeden z tých, ktorým by ste sa mali za každých okolností vyhnúť, je pečenie v uhlí alebo na dreve.

Pečenie potravín priamo na zdroji tepla na povrchu vytvára krustu, ktorá pri jedení tvorí kontrast k jemnej textúre mäsa vnútri. Takáto príprava ale zároveň podporuje tvorbu heterocyklických amínov, ktoré preukázateľne spôsobujú genetické škody a zvyšujú riziko rakoviny žalúdka, hrubého čreva a konečníka.

Rakovine tráviaceho traktu sa najefektívnejšie vyhnete nahradením mäsa rastlinnou stravou alebo jeho prípravou, pri ktorej nedochádza k spáleniu vonkajšej vrstvy.