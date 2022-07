Fiala: Do obnovy Ukrajiny musíme zapojiť celý svet

Fiala vystúpil s prejavom v úvodnej časti podujatia ako premiér krajiny, ktorá predsedá Rade Európskej únie (EÚ). Zdôraznil, že Ukrajina do 24. februára prosperovala a pracovala na tom, aby sa jej obyvatelia mali lepšie.

Vyzdvihol líderstvo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, vďaka ktorému sa podľa jeho slov podarilo ubrániť hlavné mesto Kyjev. Spomenul aj svoju cestu do ukrajinského hlavného mesta 15. marca. „Každý Ukrajinec, ktorého som stretol, ukázal vôľu a odhodlanie bojovať za svoju slobodu,“ povedal Fiala.

V súvislosti s predsedníctvom Česka v Rade EÚ pripomenul, že obnova Ukrajiny a zvládnutie utečeneckej krízy sú jednými z priorít českého predsedníctva. „Aby sme mohli Ukrajinu obnoviť, musíme jej pomôcť ubrániť sa,“ povedal Fiala a dodal, že udelenie kandidátskeho štatútu Ukrajine bol jasný signál, že EÚ s ňou v počíta.

„Do budúcej obnovy Ukrajiny musíme zapojiť celý civilizovaný svet. Nečaká nás ľahká úloha. Ukrajinu ale nesklameme a Európa vyjde z tejto krízy silnejšia, bezpečnejšia a odolnejšia,“ povedal na záver prejavu český predseda vlády.

Konferencia na obnovu Ukrajiny má odštartovať koordinované medzinárodné úsilie o obnovu tohto štátu. Zástupcovia Ukrajiny vrátane premiéra Denysa Šmyhala na nej predstavia základné obrysy plánu na obnovu ekonomiky, infraštruktúry, sociálnej sféry či životného prostredia.

Na konferencii sa okrem zástupcov jednotlivých štátov zúčastňujú aj členovia medzinárodných organizácií, ktoré sa budú podieľať na obnove povojnovej Ukrajiny. Český premiér ešte pred odletom do Lugana povedal, že pre Česko je dôležité, aby sa na obnove Ukrajiny mohli podieľať aj české spoločnosti. „Bude to príležitosť pre české firmy aj ďalšie subjekty. Budeme robiť všetko preto, aby do toho české firmy mohli byť zapojené,“ uviedol Fiala.