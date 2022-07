Kozmonauti na ISS sa odfotografovali s vlajkami "republík" na Donbase

Ruská vesmírna agentúra Roskosmos uverejnila v pondelok fotografiu troch kozmonautov na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), ako v rukách držia vlajky samozvanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) na východe Ukrajiny. Oslavovali tak dobytie Luhanskej oblasti ruskými jednotkami. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.

Na fotografii, na ktorej Oleg Artemiev, Denis Matvejev a Sergej Korsakov pózujú s vlajkami DĽR a LĽR, sa nachádzajú aj nápisy „Deň oslobodenia Luhanskej ľudovej republiky! Oslavujeme na Zemi aj vo vesmíre“.

Vo vyhlásení Roskosmosu sa uvádza, že kozmonauti na ISS sa „pripájajú ku gratuláciám vodcovi LĽR Leonidovi Pasečnikovi ku dňu veľkého víťazstva“.

Artemieva, Metvejeva a Korsakova dopravila na ISS v marci kozmická loď Sojuz MS-21, ktorá približne tri hodiny predtým vzlietla z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane.

Trojica kozmonautov sa podľa denníka The Guardian krátko pred vstupom do priestorov ISS prezliekla do žltých letových kombinéz s modrými prvkami. Vyvolalo to dohady, že si zámerne vybrali kombinézy vo farbách ukrajinskej vlajky, čo však samotní kozmonauti popreli. Každý člen posádky si podľa nich sám vybral, do akej kombinézy sa oblečie. Žltú farbu si údajne vybrali preto, lebo mali nadbytok žltého materiálu, ktorý bolo treba použiť.

Podľa Guardianu nie je jasné, ako sa vlajky separatistických republík na Donbase dostali na palubu ISS.