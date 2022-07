Zeman: Rekonštrukciu vlády neodporúčam

Prezident ČR Miloš Zeman to však neodporúča. V nedeľu tiež vystavil „vysvedčenie“ niektorým ministrom; „jednotku“ od neho majú šéfovia rezortov obrany a spravodlivosti - Jana Černochová a Pavel Blažek, informujú webové Novinky.

Zeman je naopak výrazne kritický k ministrovi zahraničných vecí Janovi Lipavskému.

„Keby hnutie STAN s 33 poslancami odstúpilo, tak sa vláda stane menšinovou. To by viedlo k politickej nestabilite. Neodporučil som mu (premiérovi Petrovi Fialovi) žiadnu rekonštrukciu vlády. S hlasovaním o nedôvere by som počkal po predsedníctve (ČR v Rade EÚ),“ povedal v nedeľu Zeman.

Reagoval tak na výzvy niektorých opozičných politikov smerom k Fialovi, aby vzhľadom na škandály okolo vládneho hnutia STAN prestaval vládu. Pre tieto problémy nechcel Zeman pridávať Fialovi starosti a počas uplynulého týždňa „so škrípaním zubov“ menoval do funkcie ministra školstva Vladimíra Balaša.

Vít Rakušan by podľa prezidenta mal zostať ministrom vnútra, na pováženie je však jeho funkcia predsedu hnutia. „Ja v tom hnutí nevidím, okrem pána Rakušana, žiadnu výraznú osobnosť. Keď nie sú ľudia, tak asi pán Rakušan môže zostať ministrom vnútra, a pretože nie som členom STAN, tak nenavrhujem, aby nebol predsedom hnutia. Iba upozorňujem na šesť škandálov za sebou,“ myslí si Zeman.

Naopak, výrazne kritické slová, rovnako ako už v minulosti, adresoval šéfovi českej diplomacie Janovi Lipavskému.

„Lipavský urobil hanbu v našich vzťahoch s Izraelom. Všimol som si, že proti tomu protestujú aj niektorí koaliční politici. Mne sa to viac než nepáči, pretože celú svoju kariéru presadzujem strategické partnerstvo či priateľstvo s Izraelom,“ uviedol Zeman s tým, že izraelskej strane sa chce ospravedlniť.

Prezident to povedal v nadväznosti na krok, keď sa Česko nepripojilo k 20 krajinám, ktoré odsúdili propalestínsku a protiizraelskú rezolúciu Rady OSN pre ľudské práva.