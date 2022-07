V Gombaseku sa začína výstavba 500 metrov dlhej zipline dráhy

„Najskôr sa vytýčia miesta základov, tie by mali byť hotové do konca júla. Potom prinesú samotné železné konštrukcie,“ priblížil Kocskovics. Ako dodal, zmluvu so spoločnosťou En Libre, ktorá bude dodávateľom stavby, podpísali v polovici júna. Projekt za vyše 240.000 eur s DPH podporil sumou 200.000 eur aj Košický samosprávny kraj.

Štartovacou stanicou zipline dráhy má byť kempingový areál v Gombaseku. Prostredníctvom atrakcie sa návštevníci dostanú ku koncovej stanici, ktorá sa bude nachádzať pri pozostatkoch historického pavlínskeho kláštora. Realizátori projektu si od zipline dráhy sľubujú zvýšenie atraktivity Gombaseku v oblasti cestovného ruchu i prilákanie nových návštevníkov. Atrakciu plánujú otvoriť koncom jesene.

Zakladajúcimi členmi OZ Pre rozvoj Gombaseku sú členovia OZ Sine Metu, ktoré v roku 2016 kúpilo tunajší kempingový areál a o rok neskôr aj areál pavlínskeho kláštora. Od tohto obdobia sa združenia venujú rekonštrukcii a modernizácii kempu i revitalizácii pozostatkov kláštora. V kempingovom areáli sa pravidelne koná aj multižánrový festival Letný tábor Gombasek, ktorý je najväčším podujatím maďarskej mládeže na Slovensku.