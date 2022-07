Krajčí: Nemocnice v Martine a Bratislave potrebujeme, stihnutie termínov je otázne

Pri oboch projektoch však podľa neho existujú významné riziká, že štát nemusí splniť míľniky a čerpanie financií z plánu obnovy bude ohrozené. Naznačil, že martinská nemocnica sa do stanoveného termínu postaviť nestihne.

„Ide o strategické rozhodnutie vlády. Výstavbu týchto nesmierne dôležitých dvoch univerzitných nemocníc potrebujeme ako soľ. Preto nejde o prekvapivé rozhodnutie,“ uviedol Krajčí pre TASR.

Podotkol, že o výstavbe nemocnice v Martine sa hovorí už od čias exministra zdravotníctva Tomáša Druckera. „Žiaľ, prípravy výstavby za posledný rok veľmi nepokročili, stále chýba aj projekt nemocnice. Otázkou preto zostáva, či ju štát stihne z financií plánu obnovy kompletne postaviť do stanoveného termínu a v stanovených benchmarkoch na jedno lôžko. Musí to stihnúť do konca júna 2026. (...) To sa ani v optimistickom scenári nedá stihnúť a zostáva nám teda nádej, že Európska komisia posunie tento termín na neskôr,“ skonštatoval Krajčí.

Nemocnica Rázsochy síce má stavebné povolenie a čerstvo vysúťaženého projektanta 653-lôžkovej nemocnice, projekt však podľa neho nemusí byť tak skoro hotový. Bratislava by podľa Krajčího potrebovala komplexnú, aspoň 900-lôžkovú nemocnicu s optimálne prepojenými medicínskymi službami pod jednou strechou. „Teraz to budú vlastne len nové Kramáre,“ doplnil.

Výzvy, ktoré má ministerstvo zdravotníctva zverejniť v septembri, budú podľa Krajčího relevantné pre dobre pripravené projekty na rekonštrukcie, prípadne menšie výstavby nemocničných pavilónov. „Môj odhad je, že Penta bude pokračovať aj v prípravách stavieb nemocníc v Humennom a Rimavskej Sobote a vyššie územné celky sa budú následne uchádzať o preplatenie ich nákladov alokovaných v pláne obnovy na nové lôžka,“ priblížil. Poznamenal, že ak prípravy výstavby martinskej a bratislavskej nemocnice nepôjdu podľa predstáv, tieto zdroje budú opäť k dispozícii, čo považuje za veľmi reálny scenár.

Vláda v piatok rozhodla o tom, že z plánu obnovy sa bude financovať výstavba nemocníc na bratislavských Rázsochách a v Martine. Ďalšie výzvy na čerpanie zdrojov z plánu obnovy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc má ohlásiť v septembri.