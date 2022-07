Zemiaky vám vydržia čerstvé niekoľko mesiacov. Túto zásadu treba dodržať

Pri skladovaní zemiakov treba zvážiť niekoľko faktorov, ktoré majú vplyv na ich životnosť. Chladničke a kuchynskej polici sa však treba vyhnúť, tvrdí youtubový kanál Kitchen Tips Online. Práve umiestnenie je totiž kľúčové pre čo najdlhší život tejto potraviny.

„Všetci sme to už počuli. Možno to bola babička, kto vám ako prvý povedal, aby ste zemiaky odkladali do chladničky,“ hovorí vo videu jeho autor Mike. „To ale nie je dobrý nápad, pretože zemiakom nevyhovuje chlad.“

Mike ďalej tvrdí, že zemiaky preferujú teplotu medzi 4 a 10 stupňami Celzia. Okrem toho im vyhovuje vlhké prostredie. Ideálne sa preto hodia napríklad do špajze či pivnice, kde vydržia celé mesiace, avšak treba ich pravidelne kontrolovať pre prípadné známky hnitia. Všetky nahnité zemiaky treba hneď vyhodiť, inak by sa skaza mohla preniesť aj na ďalšie kusy. Rovnako nekompromisne sa treba zachovať aj pri naklíčených zemiakoch.

Ak vám špajza alebo pivnica z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, zemiaky môžete odložiť aj na teplejšie miesto. Malo by ale byť tmavé a na spodok položte novinový papier. Zemiakom v takýchto podmienkach tvrdne šupka, takže sú odolnejšie voči vonkajšiemu poškodeniu a hnitiu.

Na chladničku zabudnite

Mike vysvetľuje, prečo chladnička nie je vhodná na skladovanie zemiakov: „Po prvé, vnútri nie je žiadna vlhkosť, pretože chladnička ju zo vzduchu odstraňuje. Chladná teplota zároveň premieňa škrob v zemiakoch na cukor, čím sa narúša ich bunková štruktúra.“

O zemiakoch ste možno nevedeli, že sú veľmi citlivé na svetlo, zvlášť pokiaľ ide o slnečné žiarenie. Mike tvrdí, že na svetlom prostredí sa sfarbujú dozelena, preto treba pri skladovaní uprednostniť tmavé priestory.

Kým Mike žil v Ohiu, zemiaky vkladal do tmavého vreca, ktoré uložil do pivnice. Takto mu podľa vlastných slov vydržali 8 až 10 týždňov. „Tu na Floride zemiaky skladujem v kuchyni, pretože do pivnice ich dať nemôžem, ale napriek tomu vydržia rovnako dlho.“

Pre úspešné skladovanie Mike používa pekáč s mriežkou. „Rovnomerne naň uložím neumyté zemiaky – umývaním by ste mohli poškodiť šupku – a pekáč odložím do zásuvky v kuchyni.“

Mike na záver pripomína dôležitú poznámku: Zemiaky by ste zakaždým mali vybrať z plastového vrecka, v ktorom boli balené v obchode. Treba im totiž dožičiť dostatočné vetranie, preto siahnite radšej po sieťovanej taške alebo vreci.