7 drobných zmien, vďaka ktorým na prechádzke rýchlejšie schudnete

Kráčanie je jedným z najefektívnejších a najľahších spôsobov, ako rozhýbať telo a dopriať si porciu zdravia. Ak uprednostňujete prechádzky pred inými druhmi športu, snažte sa z nich vyťažiť čo najviac. Pomôže vám v tom aj týchto 7 tipov, ktoré sú nielen zdravé, ale aj podporujú chudnutie a dobrú fyzickú kondíciu.

1. Kráčajte rýchlejšie

Rýchlejšia chôdza podporuje spaľovanie kalórií a zároveň lepšie rozprúdi krv v organizme.

2. Oblečte si záťažovú vestu

Ak telo zaťažíte vestou so závažiami, pri kráčaní bude musieť prekonávať vyšší odpor, vďaka čomu opäť spáli viac kalórií. Veste by ste sa však mali vyhnúť, ak vás trápia problémy s chrbticou alebo krkom.

3. Kráčajte do kopca

Kráčanie do kopca je namáhavejšie, a tak pri ňom spálite viac kalórií. Dobrou voľbou je aj kráčanie po schodoch.

4. Správny postoj

Pohľad zameraný dopredu vám pri prechádzke zrýchľuje tempo a predlžuje krok. Pri kráčaní si dajte záležať na správnom postoji, pričom vystretý chrbát je samozrejmosť. Len tak si ochránite svaly pred prípadným vysilením či natiahnutím.

5. Intervalové cvičenie

Pre odvážnejších máme návrh na zakomponovanie silového tréningu do prechádzky. Ak môžete a chcete, v pravidelných intervaloch sa na chvíľu zastavte a spravte na mieste zopár drepov, klikov či iných variácií posilňovacích cvikov, ktoré zefektívnia vašu cestu k chudnutiu.

Inú možnosť predstavuje intervalový tréning, v rámci ktorého prestriedate bežnú chôdzu s rýchlou chôdzou.

6. Tri kratšie prechádzky za deň

Namiesto jednej 45-minútovej prechádzky si rozdeľte pohyb na trikrát 15 minút počas celého dňa. Prechádzka sa oplatí najmä po jedle, keď vám pomôže regulovať hladinu cukru v krvi. Najviac osožná je pre ľudí po 60-tke.

7. Vyšší počet krokov

Presné čísla sú v tomto prípade zbytočné – každý magazín vám odporučí niečo iné. Už dlho sa však hovorí o štandardnom čísle 10 tisíc krokov za deň, ktoré by malo byť optimálne pre väčšinu zdravých ľudí. Toto množstvo sa dá interpretovať aj ako približne 8 kilometrov, ktoré by sme za deň mali prejsť. Sem však treba zarátať aj chôdzu po schodoch a pešiu cestu do práce či obchodu.