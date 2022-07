Video: Orangutan v zoo sa začal topiť, zasiahnuť musel ošetrovateľ

Návštevníci vietnamského safari parku a zoo v Phu Quocu zachytili neuveriteľný moment, kedy ošetrovateľ musel zachrániť topiaceho sa orangutana. Zviera padlo do vody po tom, ako sa snažilo dostať k jedlu, ktoré mu hodili návštevníci zoo. Na záberoch je vidno, ako sa orangutan snažil zliezť do vodnej priekopy, no skĺzol do vody. V priebehu niekoľkých sekúnd začal orangutan panikáriť a zmizol pod vodou.

Potom ošetrovateľ hodil záchranné koleso a sám skočil do vody. Opakovane sa potápal, kým nenašiel orangutana a nevytiahol ho späť na hladinu. Následne ošetrovateľ vytiahol orangutana na súš a začal s oživovaním.

Zoologická záhrada, v ktorej žije približne 3000 zvierat, potvrdila, že orangutan prežil a momentálne je v stabilizovanom stave. V zariadení sú informačné tabule, ktoré návštevníkov upozorňujú, aby nekŕmili zvieratá, pokiaľ to nie je výslovne povolené, avšak mnohí ľudia ignorujú varovania a hádžu im svoje občerstvenie.