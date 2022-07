Zmeňte si tieto nastavenia Facebooku pre prípad, že stratíte kontrolu nad svojím účtom

Kyberpriestor je dnes veľmi nebezpečným miestom a vaše údaje v ňom majú nesmiernu hodnotu. Stačí sa dostať do niektorého z vašich účtov na sociálnych sieťach a útočníkom to otvára priestor k ďalším informáciám a detailom o vás a vašom živote. Preto je lepšie, ak sa pripravíte na každú eventualitu a jednou z nich je aj tá, že sa útočníci môžu dostať k vášmu účtu na Facebooku. To je samo o sebe dosť zlé, ale aby nenapáchali ešte viac škôd, môžete si zmeniť niekoľko nastavení a zabránite tak útočníkom, aby o vás zistili ďalšie informácie.

Aktivujte si dvojstupňové zabezpečenie

Základnou radou všetkých odborníkov je zlepšiť zabezpečenie svojich účtov. Len tak zabránite tomu, aby sa útočníci dostali k vašim účtom a údajom. Najjednoduchším je aktivácia dvojstupňového zabezpečenia, kedy sa neprihlasujete len heslom, ale aj automaticky generovaným kľúčom. Ten môžete dostať na svoj email, do SMS alebo aj formou overovacej aplikácie. Je tak len na vás, akú možnosť si zvolíte.

Aktivujte si upozornenia na neidentifikované prihlásenia

Ak už má niekto vaše údaje, môže sa pokúsiť prihlásiť do vášho účtu, čo ale Facebook môže vyhodnotiť ako podozrivú aktivitu a neidentifikované prihlásenie. Otvorte si nastavenia a nájdite položku Heslo a zabezpečenie pod vaším účtom. V rámci Nastavení doplnkového zabezpečenia aktivujte možnosť Dostávať upozornenia na neidentifikované prihlásenia. Následne vám vždy príde upozornenie, keď sa niekto prihlási do vášho účtu zo zariadenia, ktoré bežne nepoužívate. Ak ale takéto prihlásenia zaznamenáte, okamžite si zmeňte heslo a nastavenia zabezpečenia.

Skontrolujte prístup k svojim informáciám

Facebook o vás zaznamenáva úplne všetko – čo hľadáte, s kým ste v kontakte, kde ste boli a podobne. Väčšinu toho využíva na lepšie cielenie reklám a obsahu, no ak vám napríklad niekto ukradne telefón, dokáže sa k týmto detailným záznamom dostať. Na Facebooku otvorte Nastavenia, nájdite položku Nastavenia a súkromie a kliknite na Nastavenia. Nájdite položku Vaše informácie a kliknite na Prístup k svojim informáciám. Tam môžete skontrolovať informácie o vás a prípadne vymazať tie, ktoré nechcete mať takto zaznamenané, napríklad vašu nedávnu aktivitu, históriu hlasového hľadania a iné.

Používajte zabezpečenú komunikáciu

Nechcete, aby mal niekto prístup k záznamom vašej činnosti. Taktiež ale nechcete, aby sa niekto dokázal jednoducho dostať k vašim správam. Preto ponúka Messenger od Facebooku možnosť zabezpečených konverzácií. Tie sú šifrované kľúčmi, ktoré majú k dispozícii len odosielateľ a príjemca, ani Facebook samotný nedokáže tieto konverzácie vidieť. Dokážete pritom takto zabezpečiť dokonca aj hlasové hovory alebo video hovory. Stačí si len vybrať konverzáciu, kliknúť na informácie a nájsť možnosť Prejsť na tajnú konverzáciu.