Ako prekonať strach z lietania: Pomôže trik so želé

Mladá žena sa podelila o trik so želé, ktorý jej pomohol prekonať strach z lietania. Sama pritom túto radu dostala od pilota. Anna Paul z Queenslandu zdieľala video na TikToku, v ktorom vysvetlila, že turbulencie nemajú za následok padanie lietadla. Anna to ilustrovala na pohári so želé, ktoré znázorňuje oblohu a papierovú guličku, ktorá predstavuje lietadlo. Ako vysvetlila:

"Takže predstierajte, že toto želé je vzduch, v ktorom lietate... a tento obrúsok je lietadlo - len mi verte. To znamená, že lietate po oblohe, je tu tlak zdola, tlak zhora a zo strán, tlak prichádza zo všetkých strán. Teraz, keď sú turbulencie, cítite, že sa lietadlo trasie, ale lietadlo nespadne, je uviaznuté [na oblohe], pretože zospodu, zo strán a zhora prichádza tlak."

Turbulencie nie sú dostatočne silné na to, aby skutočne lietadlo poslali k zemi, pretože komerčné lietadlá sú postavené tak, aby odolali nepriaznivým poveternostným podmienkam.

Podľa časopisu Forbes sú piloti trénovaní na to, aby spomalili lietadlo na primeranú „manévrovaciu rýchlosť“ počas extrémnych turbulencií a krídla lietadla udržali vo vyrovnanej polohe, aby chránili konštrukciu lietadla.

Anna radí si počas turbulencií v lietadle predstaviť toto želé a pripomenúť si, že vám nič nehrozí, aj keď sa trasiete. „Keď ste v lietadle a cítite turbulencie, predstavte si seba v želé a vedzte, že lietadlo nemôže len tak spadnúť. Ste zaseknutí vo vzduchu kvôli všetkému tlaku okolo. Takže áno, to je malý tip od pilota, ako sa nebáť lietania - a mne to veľmi pomohlo."