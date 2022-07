K potratom najčastejšie dochádza v týchto mesiacoch. Vedci prinášajú vysvetlenie

7-ročná štúdia, ktorá sa zamerala na sledovanie priebehu tehotenstva počas roka u viac ako 12 tisíc žien, prichádza so zaujímavým a smutným poznatkom. Podľa nej totiž riziko potratov narastá počas letných mesiacov, čo by mohlo mať súvis s počasím.

Najrizikovejší mesiac pre tehotenstvo je august, v ktorom dochádza k potratu pred dovŕšením ôsmeho týždňa tehotenstva o 44 percent častejšie ako vo februári.

Výskumu, ktorý prebiehal v online priestore, sa zúčastnili ženy vo veku 21 až 45 rokov, ktoré sa snažili počať bez pomoci umelých prostriedkov. Ich úlohou bolo na začiatku vyplniť dotazník a následne každé dva mesiace odpovedať na ďalšie otázky týkajúce sa priebehu tehotenstva.

Počas dvanástich mesiacov výskumu 6104 účastníčok otehotnelo, z čoho 1188 zasiahol potrat (19,5 percenta z celkového počtu účastníčok). K potratom dochádzalo priemerne po dovŕšení šiesteho týždňa tehotenstva.

Potraty sa v reprezentatívnej vzorke najčastejšie vyskytovali v priebehu letných mesiacov jún, júl a august. Po zohľadnení obdobia, v ktorom sa účastníčky snažili počať, sa najvyššie riziko potratu premiestnilo konkrétne do polovičky augusta.

Pri potratoch po ôsmom týždni tehotenstva vedci nespozorovali podobný časový trend, hoci aj v tomto prípade dochádzalo k prerušeniu tehotenstva častejšie v auguste ako napríklad vo februári.

„Vždy, keď sa vo výsledku odráža sezónna odchýlka, môžete na základe toho vyvodiť možné príčiny,“ uvádza vo vyhlásení vedúca autorka štúdie Amelia Wesselinková.

„Zistili sme, že riziko potratu, a to najmä 'skorého' potratu pred dovŕšením ôsmeho týždňa tehotenstva, je najvyššie počas leta. Teraz sa musíme bližšie pozrieť na rizikové faktory, ktoré sú zreteľnejšie v lete, a na to, ktoré z nich by mohli vysvetliť zvýšené riziko potratov.“