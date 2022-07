Veterinári varujú: Kúpu tohto plemena radšej neriskujte, jeho zdravie je veľmi krehké

Britská vysoká veterinárna škola Royal Veterinary College vydala varovanie v súvislosti s kúpou konkrétneho psieho plemena, ktoré má podľa odborníkov veľmi krehké zdravie a oproti iným psom je náchylnejšie na rôzne typy ochorení.

Ide o anglického buldoga, ktorého milý, pre niektorých škaredý vzhľad je výsledkom desaťročí nezodpovedného kríženia.

Výskum zverejnený v odbornej publikácii Canine Medicine and Genetics hovorí o tom, že anglický buldog je viac ako dvakrát náchylnejší na výskyt jedného alebo viacerých ochorení v priebehu jedného roka oproti iným psím rasám.

Medzi najrizikovejšie ochorenia u anglických buldogov patrí dermatitída kožných záhybov (38,1-krát vyššie riziko), zápaly oka (26,8-krát vyššie riziko), vystúpená sánka (24,2-krát vyššie riziko), brachycefalický syndróm (19,2-krát vyššie riziko), cysta medzi prstami (13-krát vyššie riziko) a mnohé ďalšie.

Anglické buldogy sa oproti iným plemenám takisto dožívajú kratšieho veku – len máloktorý jedinec prekoná vek 8 rokov.

Sploštená tvár je charakteristickou črtou anglických buldogov; Foto: everydoghasastory/Shutterstock.com

„Tento nový výskum slúži ako dôkaz toho, že moderné buldogy stále trpia mnohými ochoreniami, ktoré súvisia s tvarom ich tela, pričom o väčšine z nich vieme už viac ako sto rokov,“ vyhlasuje spoluautorka štúdie a veterinárna historička Alison Skipperová.

Anglické buldogy sú známe vďaka krátkej tvári, sploštenému ňufáku, záhybom na koži a zavalitému telu. Mnohí považujú tieto črty za „milé“, hoci vznikli intenzívnym selektívnym krížením, ktoré kládlo dôraz na vzhľad, a nie na zdravie zvierat.

Vedci zdôrazňujú potrebu zmeny vnímania anglických buldogov zo strany verejnosti. Týmto psom by sme podľa nich mali navrátiť prirodzenejší vzhľad a najmä zdravie, a to prostredníctvom zodpovedného kríženia. Dovtedy by sa psíčkari mali vyhnúť kúpe tohto plemena.

„Pri plemenách ako je anglický buldog, ktoré sa stále spájajú s krehkým zdravím, verejnosti pripadá dôležitá úloha dožadovať sa jedincov, ktoré majú zdravší vzhľad,“ tvrdí vedúci výskumu, veterinár Dan O'Neil. „Dovtedy by sa potenciálni kupci mali zamyslieť pred kúpou psa s plochým profilom.“