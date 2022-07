Táto chyba pri nosení opasku podporuje vznik rakoviny a neplodnosť

Asi každý z nás už aspoň raz v živote zažil deň, keď ho staré rifle sklamali a kvôli pribratým kilám sa nedali navliecť. Takýto problém sa dá okamžite vyriešiť len jedným spôsobom – investovaním do nového páru nohavíc. Do budúcnosti nám už len ostáva dúfať, že sa ešte niekedy vrátime k pôvodnej konfekčnej veľkosti.

Pri nákupe nového oblečenia po pribraní ale neraz zabúdame na jeden artikel – opasok. Ak viete, že sa z domu nepohnete ani na krok bez toho, aby ste sa ním opásali, noste ho tak, aby vám nespôsoboval nepohodlie. Ak sa to o tom starom nedá povedať, čím skôr si kúpte nový.

Lekári z Glasgowskej a Strathclydeskej univerzity a Glasgowskej južnej všeobecnej nemocnice v Škótsku poukazujú na skutočnosť, že pritesné zapínanie opasku zaťažuje dutinu medzi žalúdkom a pažerákom, čo vyvoláva presúvanie žalúdočnej kyseliny smerom hore do pažeráka.

Kenneth McColl pôsobiaci na Inštitúte srdcovo-cievnych a medicínskych štúdií Glasgowskej univerzity vysvetľuje, že žalúdok je dobre chránený pred pôsobením žalúdočnej kyseliny, no pažeráku by mohla uškodiť. „Spôsobuje to pálenie záhy a z dlhodobého hľadiska aj rakovinu pažeráka,“ uviedol pre denník Daily Record.

Rakovina pažeráka je jedným z najrýchlejšie sa rozširujúcich druhov onkologických ochorení na svete, čo má pravdepodobne súvis so zvyšujúcim sa počtom obéznych ľudí a pacientov trpiacich refluxom žalúdočnej kyseliny.

Pacienti s rakovinou pažeráka často nesprávne interpretujú jej počiatočné príznaky ako obyčajné pálenie záhy, čo neraz vedie k neskorej diagnostike a zhoršenej prognóze ochorenia.

Pritesné zapínanie opasku okrem toho poškodzuje imunitu. Stiahnutý opasok totiž škrtí lymfatický systém, ktorý tak nie je schopný efektívne pracovať.

K ďalším problémom, ktoré vznikajú pri pritesnom sťahovaní opasku, patrí aj bolesť brucha a tlak v ňom, tráviace ťažkosti (najčastejšie nadúvanie a zápcha), stuhnutý chrbát, stlačenie nervov, pruh a bolesť v spodnej časti chrbta.

Opakované nosenie príliš stiahnutého opasku tiež tlačí na pohlavné orgány, čo môže viesť až k neplodnosti, a to zvlášť u mužov. Takýmto spôsobom sa totiž telesné teplo zachytáva v intímnych partiách, čo následne znižuje počet spermií.