Baerbocková obhajovala rozhodnutie Nemecka poslať na Ukrajinu ťažké zbrane

„Nesieme zodpovednosť aj za rozhodnutie zostať nečinní,“ povedala Baerbocková v nedeľu večer vo vysielaní televízie ARD.

Rusko by podľa jej slov dostalo do rúk viac územia na Ukrajine v prípade, ak by sa Nemecko rozhodlo, že žiadne ďalšie zbrane nepošle. „Ak by sme neurobili nič, utrpenie Ukrajincov by bolo oveľa, oveľa väčšie,“ povedala

Nemecko v poslednom období prehodnotilo svoj odmietavý postoj k dodávkam ťažkých zbraní na Ukrajinu a parlament minulý štvrtok dodávky ťažkých braní ukrajinskej armáde podporil. Nemecko už predtým odsúhlasilo dodávku 50 samohybných protilietadlových systémov typu Gepard.

Johann Wadephul z opozičnej Kresťanskodemokratickej únie Nemecka (CDU) však v nedeľu vyslovil pochybnosti o tom, či je dodávka systémov Gepard správny krok, píše DPA. Na absolvovanie výcviku potrebného na ovládanie týchto strojov je podľa jeho slov potrebných najmenej šesť mesiacov a preto by ukrajinské sily mohli Gepardy začať používať najskôr na jeseň alebo začiatkom zimy.

Predsedníčka obranného výboru nemeckého parlamentu Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) povedala, že rokovania v rámci nemeckej vlády v posledných týždňoch nemajú dobrý priebeh. Pre Nemecko je však podľa nej v súčasnosti dôležité „držať krok“ s Európanmi a nezaostávať.