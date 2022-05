Švédska ministerka: Fínsko takmer určite požiada o členstvo v NATO

Ruská invázia na Ukrajinu viedla vo Švédsku i Fínsku k diskusii a prehodnocovaniu dlhoročného presvedčenia, že vojenská neutralita je najlepším spôsobom, ako zaistiť národnú bezpečnosť, pripomína Reuters.

„Viac-menej vieme, že (Fíni) požiadajú o členstvo v NATO. A to zmení celú rovnováhu... Ak by jedna za našich krajín vstúpila, vieme, že by sa zvýšilo napätie,“ povedala Lindeová pre švédsku verejnoprávnu televíziu SVT.

Na otázku, či si myslí, že Fínsko vstúpi do NATO, ministerka odpovedala: „Myslím si, že to môžete povedať celkom s istotou.“

Očakáva sa, že obe krajiny dospejú k rozhodnutiam o podaní žiadostí o vstup do NATO v najbližších týždňoch.

Fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto v piatok povedal, že dúfa, že Fínsko a Švédsko urobia podobné rozhodnutia v rovnakom čase.