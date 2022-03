V Charkove pristáli ruskí výsadkári, napadli miestnu nemocnicu

„Príslušníci ruských výsadkových jednotiek pristáli v Charkove... a napadli miestnu nemocnicu. Pokračujú boje medzi útočníkmi a Ukrajincami,“ uviedla ukrajinská armáda vo vyhlásení zverejnenom v aplikácii Telegram.

Podľa stanice BBC, ktorá sa odvolala na ukrajinskú agentúru UNIAN a predstaviteľov ukrajinskej armády, ruskí výsadkári napadli jednu z miestnych vojenských nemocníc. BBC však túto informáciu nedokázala overiť z iných zdrojov.

Podľa informácii Ukrajinskej bezpečnostnej služby SBU k ruskému výsadku v približne 1,5-miliónovom Charkove došlo krátko pred 3.30 h miestneho času, píše denník The Guardian.

Moskva v utorok zintenzívnila šesťdňovú ofenzívu proti Ukrajine, pričom len v Charkove si ruské raketové a delostrelecké útoky vyžiadali životy najmenej 18 civilistov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v tejto súvislosti obvinil Rusko z praktizovania „štátneho terorizmu“.

V centre Charkova raketa v utorok zasiahla budovu miestnych úradov na tamojšom Námestí slobody, ktoré je vôbec najväčším námestím na Ukrajine, informovali miestne médiá, podľa ktorých raketa zabila najmenej šesť ľudí. Ruské rakety zasiahli mesto už v pondelok, keď si vyžiadali najmenej 11 mŕtvych, desiatky zranených a 87 zničených budov.

In #Kharkov, people do not even have time to shoot a video of the destroyed apartment during the break between the bombings. pic.twitter.com/PzLMcgd013