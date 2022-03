Zelenskyj pre západné médiá: Nemôžeme to zvládnuť sami

Ukrajinský prezident, ktorého už vnímajú ako hrdinu za to, ako bráni svoju krajinu pred agresiou Ruska, uviedol pre americkú televíziu CNN a tlačovú agentúru Reuters, že rozhovory o prímerí môžu byť seriózne, len ak sa najprv zastavia boje.

„Ak to urobia a ak to urobia obe strany, bude to znamenať, že (Rusi) sú pripravení na mier,“ povedal ukrajinský prezident. „Ak nie sú pripravení, znamená to, že sa iba márnil čas. Uvidíme (či sú pripravení),“ dodal.

Zelenskyj, ktorý sa v posledných hodinách rozprával s prezidentom USA Joeom Bidenom, povedal, že si želá, aby sa americký líder zaoberal situáciou na Ukrajine vo svojom prejave o stave Únie. Ten má Biden predniesť v utorok večer, informovala CNN.

Ukrajinský líder údajne chce, aby Biden vysvetlil, že odpor kladený Ukrajinou nie je len v jej záujme, ale v záujme demokracie a slobody a že Američania „by sa o to mali zaujímať“.

Zelenskyj sa v rozhovore s reportérmi Reutersu a CNN vyjadril aj k imidžu, ktorý sa o ňom vytvoril v priebehu posledných dní. „Dnešná kríza je veľmi vážna, nie je to film,“ povedal televízii CNN tento bývalý herec, z ktorého sa stal hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl. „Nie som žiaden idol, myslím si, že Ukrajina je idolom.“

Pred nástupom do prezidentského úradu bol Zelenskyj komediálnym hercom a nadaboval v ukrajinčine hlas Medvedíka Paddingtona vo filme. Takisto má diplom z právnej vedy a prezidentské voľby vyhral v roku 2019 s prísľubom, že bude nekompromisne zasahovať proti korupcii.

„Ukrajina je srdcom Európy a myslím si, že teraz Európa vníma Ukrajinu ako niečo špeciálne pre (celý) tento svet,“ vyhlásil Zelenskyj s tým, že svet si nemôže dovoliť Ukrajinu stratiť.