Diplomati v Ženeve hromadne bojkotovali Lavrovov prejav – odišli zo sály

Diplomati sa postavili a odpustili miestnosť, keď sa spustil Lavrovov vopred nahratý videopríhovor – protestovali tak proti invázii Moskvy na Ukrajine.

Medzi mnohými diplomatmi, ktorí odišli, keď sa začalo prehrávať video, bola aj ukrajinská veľvyslankyňa pri OSN v Ženeve Jevhenija Filipenková. Miestnosť zostala takmer prázdna.

Diplomati sa následne vonku zhromaždili pred ukrajinskou vlajkou a začali silno tlieskať, takže potlesk bolo počuť aj v sále, kde pokračoval Lavrovov prejav. Sedela v nej však iba hŕstka veľvyslancov z krajín ako Jemen, Sýria, Venezuela a Tunisko a počúvala ruského ministra.

Diplomats from #European countries left the hall of the #UN Human Rights Council before Lavrov's speech.



Diplomacy in #Russia is dead pic.twitter.com/6UOsICDjU4