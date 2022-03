Video: Letecký útok zasiahol televíznu vežu v Kyjeve a prerušil vysielanie štátnych médií

„Programy nebudú chvíľu fungovať. Záložné vysielanie niektorých kanálov bude k dispozícii v blízkej budúcnosti,“ uviedlo ukrajinské ministerstvo vnútra. Zároveň dodalo, že bolo poškodené vybavenie veže.

Tento rezort potvrdil útok na televíznu vežu po tom, ako sa na sociálnych sieťach objavili fotografie a videá, na ktorých bolo možné vidieť televíznu vežu obklopenú dymom, píše televízia CNN.

#Russia #Ukraine #UkraineRussia

The moment the #Kyiv TV tower was targeted by a Russian missile (possibly a Kalibr cruise missile).

