Klus: V Rusku je zhruba do 200 Slovákov, odporúčame im zvážiť cestu späť

Pre rôzne obmedzenia dopravy v súvislosti so sankciami voči Ruskej federácii z dôvodu jej invázie na území Ukrajiny sa pomaly míňajú možnosti, ako Rusko opustiť. Je tam podľa hrubých odhadov do 200 Slovákov, ktorým rezort diplomacie odporúča zvážiť návrat na Slovensko, kým je to možné. Povedal to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus v utorok na tlačovej konferencii.

Klus pripomenul, že rezort diplomacie vydal tretí stupeň cestovného odporúčania pre Rusko, čo znamená necestovať. „Sme pripravení v prípade, ak si to bude situácia vyžadovať, ísť až do štvrtého stupňa, čo znamená opustiť krajinu,“ povedal Klus. Zdôraznil, že sa výrazne redukujú možnosti opustenia Ruska. Ak by tam niekto v súčasnosti cestoval, mohol by mať pomerne veľký problém vrátiť sa naspäť.

„Tým, ktorí už dnes v Ruskej federácii sú, odporúčame, aby zvážili cestu naspäť, kým je to ešte možné,“ povedal Klus s tým, že možné je to napríklad cez stredoázijské krajiny alebo ďalšími letmi, ktoré nadväzujú na lety do strednej Európy, do ktorej sa už priamo letecky z Ruska dostať nedá.

„Podľa informácií z nášho zastupiteľského úradu v Moskve je v Ruskej federácii do dvoch stoviek občanov Slovenskej republiky, toto je skutočne len hrubý odhad, určite ich môže byť viac, napríklad takých, ktorí nie sú zaregistrovaní,“ vyčíslil Klus. Niektorí Slováci sa tam nachádzajú podľa jeho slov v blízkosti hraníc s EÚ, napríklad v Petrohrade, odkiaľ by sa mohli do krajín, ako je Fínsko či Estónsko, dostať aj autom.

Klus tiež povedal, že slovenské konzuláty v Rusku zatiaľ fungujú ako doposiaľ, nevylúčil však redukciu stavov, ku ktorej môže dôjsť.