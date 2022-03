Na Slovensko by mohlo prísť 400 vojakov NATO, Naď chce dať návrh na vládu

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) by chcel predložiť návrh na prítomnosť vojakov NATO na Slovensku v rámci tzv. predsunutej prítomnosti na rokovanie vlády budúci týždeň. Národná rada SR by mohla rokovať o návrhu ešte na marcovej schôdzi. Uviedol to v relácii televízie Markíza Na telo plus.

V rámci predsunutej prítomnosti by na Slovensko mohli prísť Česi, Nemci, Holanďania, Poliaci a Slovinci. Americkí vojaci by prišli, ak by USA poskytli radarové systémy Sentinel na ochranu vzdušného systému na východnej hranici, aby ich obsluhovali. Časť českých vojakov by sa mohla starať o kybernetickú bezpečnosť, celkovo by ich mohlo byť okolo 400.

Minister obrany je za členstvo Ukrajiny v Európskej únii i NATO. Bolo by to podľa neho dobré z ekonomického aj bezpečnostného hľadiska. „Nemalo by to byť samozrejme zo dňa na deň, mal by to byť nejaký proces, ale mali by sme im dať nejakú jasnú perspektívu,“ povedal o členstve Ukrajiny v Únii.