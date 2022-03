Johanssonová: Z Ukrajiny dosiaľ utieklo vyše 400.000 ľudí

Z Ukrajiny dosiaľ utieklo do susedných krajín vyše 400.000 ľudí. Pomoc hľadajú najmä v Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Pripraviť sa však treba na milióny utečencov. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla európska komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. V Bratislave sa stretla s ministrami vnútra, zahraničných vecí i neziskových organizácií, ako aj veľvyslancom Ukrajiny na Slovensku.

Komisárka skonštatovala, že cieľom jej návštevy, či už na Slovensku alebo v pondelok (28. 2.) v Rumunsku, je zmapovať reálne potreby v súvislosti s krízou na Ukrajine. Predpokladá, že vo štvrtok (3. 3.) EÚ aktivuje po prvý raz v histórii smernicu o dočasnej pomoci. Platiť bude vo všetkých členských krajinách.

Aktivácia smernice by podľa komisárky mala zabezpečiť čo najúčinnejšiu pomoc Ukrajincom. Napríklad by mala poskytnúť právny základ pre ochranu utečencov z Ukrajiny aj po 90 dňoch, počas ktorých sa môžu v súčasnosti Ukrajinci s pasom pohybovať bez víz na území EÚ. Rovnako by sa mala zjednotiť ochrana pre ľudí bez cestovných dokladov. V smernici má byť aj zoznam práv ľudí z Ukrajiny, napríklad právo pracovať.

Únia plánuje tiež ešte intenzívnejšie zapojiť do pomoci európske agentúry, ako sú Frontex či Europol. Finančná pomoc má smerovať krajinám najviac postihnutým migráciou, ale aj samotným Ukrajincom.

V súvislosti s prílevom utečencov sa podľa komisárky treba pripraviť na zvýšené požiadavky na ubytovacie kapacity, rovnako upriamila pozornosť na potreby detí.

Komisárka zároveň poďakovala Slovákom i ďalším európskym občanom za solidaritu. Ako dodala, napriek ťažkej situácii a náročným časom je pyšná na to, že je Európanka.

V súvislosti s úvahami o členstve Ukrajiny v EÚ hovorí, že emocionálne má pocit, že Ukrajinci už patria k Únii, na druhej strane však poukázala na to, že členstvo v EÚ je dlhá cesta, ktorá má svoje pravidlá, takže to môže ešte chvíľu trvať.