Fico: Ukrajina musí splniť podmienky na vstup do EÚ

Ukrajina musí splniť základné podmienky pre vstup do Európskej únie (EÚ), Smer-SD ju bude v tomto úsilí podporovať. Vyhlásil to šéf Smeru-SD Robert Fico. Vie si predstaviť, že sa dá zľaviť z niektorých kritérií, no nemôže sa podľa neho z politických dôvodov "len tak" umožniť Ukrajine vstup do EÚ.

„Želáme Ukrajine európsku perspektívu. Ale rovnako si myslíme, že musia splniť základné podmienky pre vstup do tejto významnej medzinárodnej inštitúcie. V tomto úsilí ich budeme podporovať,“ povedal na utorkovej tlačovej konferencii Fico. „Viem si predstaviť, že sa aj zľaví z nejakých kritérií, ale nemôže sa z politických dôvodov len tak zo dňa na deň urobiť rozhodnutie a takúto krajinu pustiť dovnútra EÚ,“ doplnil.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok (28. 2.) podpísal žiadosť o členstvo Ukrajiny v EÚ. Ešte predtým vo videu vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu.

Fico zopakoval, že použitie ruskej vojenskej sily na Ukrajinu považuje Smer-SD za porušenie medzinárodného práva a že Ukrajina sa stala obeťou mocenského konfliktu medzi USA a Ruskom. Slovensko nemá byť podľa Fica súčasťou tohto konfliktu. Odmietol zasielanie zbraní na Ukrajinu, nie je to podľa neho v záujme Slovenska. Dodal, že treba podporovať len dialóg a mierové riešenie.

Zopakoval tiež výzvu na troch najvyšších ústavných činiteľov, aby sa „spamätali“ a začali sa venovať prioritne Slovensku a záujmom SR. S výzvou sa na nich obrátil už v pondelok, žiadal ich, aby sa ďalej venovali pandémii či výraznému zdražovaniu.

„Predseda Smeru-SD Robert Fico je hanbou SR. Odpojil sa od demokratického sveta, zdravého rozumu, morálky i slušnosti a teraz spolu so slovenskými neonacistami blúdi v labyrinte extrémov,“ reagovala na výzvu hovorkyňa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) Ľubica Janíková.