Bratislavským vodičom parkujúcim na chodníkoch môže polícia udeliť aj pokutu

Mestská polícia v Bratislave bude pri šoféroch, ktorí budú od utorka parkovať na chodníkoch v rozpore so zákonom, postupovať podľa platnej legislatívy. Vodičom bude možné udeliť pokuty, riešiť situáciu však bude možné aj dohovorom. TASR to povedala hovorkyňa bratislavskej mestskej polície Barbora Krajčovičová.

„Za priestupok bude možné uložiť pokutu do 50 eur v blokovom konaní alebo majiteľa auta riešiť formou takzvanej objektívnej zodpovednosti, kde je pokuta vo výške 78 eur. Samozrejme, vodičov je možné riešiť aj dohovorom,“ uviedla Krajčovičová s tým, že výška pokuty a jej forma bude závisieť aj od závažnosti priestupku.

Polícia ubezpečuje, že bude preverovať každý oznam na linku 159 alebo zaslaný prostredníctvom webu či mobilných aplikácií. „Prioritne budeme riešiť priestupky, ktoré ohrozujú alebo obmedzujú slušnú majoritu obyvateľov Bratislavy,“ zdôraznila Krajčovičová. Týkať sa to bude napríklad jazdy po chodníku alebo parkovania na chodníku, pri ktorom neponechá šofér dostatočný priestor na priechod ľudí s kočíkom či na vozíku. Rovnako to bude platiť pri parkovaní na verejnej zeleni, blokovaní výjazdu z parkoviska či z parkovacieho boxu.

Parkovanie na chodníkoch je od utorka obmedzené, účinnosť nadobudla novela zákona o cestnej premávke. Tá neumožňuje stáť autom na chodníku mimo vyznačených plôch ani v prípade, ak zostane priestor 1,5 metra pre chodcov. Samosprávy zákaz parkovania vítajú, žiadajú však jeho oddialenie. Do Národnej rady (NR) SR už bol predložený návrh zákona o cestnej premávke. Jeho úprava by mala umožniť mestám a obciam získať čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest a autá by mohli v prechodnom období parkovať aj na chodníku podľa doterajších pravidiel. Prechodné obdobie by malo trvať do konca marca 2024.