MDV a Česmad pomôžu s dopravou ľudí a humanitárnej pomoci na hranici s Ukrajinou

Združenie cestných dopravcov SR Česmad Slovakia v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR vytvárajú zoznam dopravcov, ktorí sú ochotní podieľať sa na preprave ľudí z hraníc s Ukrajinou a na doručovaní humanitárnej pomoci na hranice. Koordinačné centrum chcú sprevádzkovať v priebehu stredy (2. 3.). TASR o tom informoval riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf.

Vznikajúce koordinačné centrum bude podľa Rudolfa spolupracovať s okresnými úradmi a krízovým štábom. V prípade, ak od nich príde požiadavka na prepravu, nájdu zamestnanci call centra Česmadu vhodného dopravcu, ktorému následne okresný úrad vydá príkaz na vecné plnenie.

„Česmad v priebehu zajtrajšieho dňa zverejní e-mail a telefónne číslo, na ktoré sa budú môcť nahlasovať dopravcovia s voľnými kapacitami. Vyzývame všetkých, ktorí sú ochotní sa zapojiť do pomoci a sú k dispozícii, aby nás kontaktovali, my ich následne zaradíme do databázy a v prípade potreby sa im ozveme,“ priblížil generálny riaditeľ sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií na MDV Peter Varga.