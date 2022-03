Muž vyhodil z bytu priateľku a ich deti, z balkóna vyhadzoval i nábytok

Ministerstvo vnútra vyzýva ľudí, aby nepodliehali panike

Polícia eviduje v posledných dňoch zvýšený počet žiadostí o vydanie cestovných pasov. Ide predovšetkým o cestovné pasy pre deti, a to najmä v urýchlenej lehote do dvoch a do desiatich pracovných dní.