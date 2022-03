Samosprávnu budovu v centre Charkova zasiahla raketa

Videozáznam, zachytávající dopadnutie rakety do prednej časti budovy a následný obrovský výbuch, sa objavil na sociálnych sieťach. K útoku malo dôjsť o 08.00 h miestneho času (07.00 h SEČ).

Dosiaľ z mesta nehlásili obete na životoch ani zranených. Na videozázname po explózii, ktorého pravosť overila BBC, je vidieť zhorené autá a trosky.

Missile attack on the Kharkiv regional administration. Grad shelling at residential areas. Another proof Putin is the ultimate evil. #StopRussia #StopRussianAggression #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/l5nlP6liui