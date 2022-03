Ukrajina ponúka ruským vojakom, ktorí sa dobrovoľne vzdajú, amnestiu aj odmenu

USA vyhostili ruských diplomatov pri OSN pre špionážne aktivity

DNES - 6:30 Zahraničné

Spojené štáty v pondelok uviedli, že 12 členov ruskej diplomatickej misie pri OSN so sídlom v New Yorku dostalo príkaz opustiť USA do 7. marca z dôvodu zapojenia do špionážnych aktivít.