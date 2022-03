USA vyhostili ruských diplomatov pri OSN pre špionážne aktivity

Spojené štáty v pondelok uviedli, že 12 členov ruskej diplomatickej misie pri OSN so sídlom v New Yorku dostalo príkaz opustiť USA do 7. marca z dôvodu zapojenia do špionážnych aktivít. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na hovorkyňu americkej misie pri OSN Oliviu Daltonovú.

O vyhostení už skôr informoval ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia, neuviedol však dôvody tohto kroku. Vyhostení diplomati podľa slov hovorkyne „zneužili svoje privilégiá pobytu v USA zapojením sa do špionážnych aktivít, ktoré sú nepriateľské pre našu národnú bezpečnosť". Daltonová dodala, že na tomto kroku USA pracovali už niekoľko mesiacov. Námestník veľvyslanca USA pri OSN Richard Mills predtým na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN bez uvedenia ďalších podrobností povedal, že „diplomati, ktorí boli vyzvaní, aby opustili Spojené štáty, sa podieľali na aktivitách, ktoré neboli v súlade s ich povinnosťami a záväzkami diplomatov". Ruská misia pri OSN má približne 100 členov, píše AFP s odvolaním sa na nemenovaný ruský diplomatický zdroj. Rusko označilo vyhostenie svojich diplomatov pri OSN zo Spojených štátov za „nepriateľský čin voči našej krajine". Ruský veľvyslanec v USA Anatolij Antonov na Facebooku dodal, že Moskva je z tohto kroku „hlboko sklamaná" a „absolútne odmieta" tvrdenia USA. „Konanie Washingtonu nie je zamerané na upokojenie situácie na medzinárodnej scéne, ani na udržanie bilaterálnych vzťahov medzi dvoma veľmocami na úrovni nevyhnutnej pre mier a medzinárodnú bezpečnosť," dodal Antonov.