Vláda schválila poskytovanie dočasného útočiska pre občanov Ukrajiny

Žiadatelia o dočasné útočisko, ale aj ľudia s tzv. tolerovaným pobytom, tzv. odídenci, môžu tiež požiadať o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, a to v rovnakom rozsahu ako žiadatelia o azyl. Platí to aj v prípade, ak sa budú vedieť preukázať iba preukazom žiadateľa o dočasné útočisko, respektíve dokladom odídenca. V pondelok o tom rozhodla vláda. Poskytovanie dočasného útočiska má platiť do konca roka 2022.

„Dôvodom tohto návrhu je vyhlásiť poskytovanie dočasného útočiska ako humanitárnej pomoci z dôvodu prebiehajúceho vojnového konfliktu. Vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska je najjednoduchší spôsob ochrany pre osoby utekajúce pred vojnou, pričom sa im umožní rýchly a neobmedzený prístup na trh práce,“ zdôvodnil predkladateľ.

Dočasné útočisko poskytne SR štátnym občanom Ukrajiny, ďalej manželom občana Ukrajiny, maloletému dieťaťu Ukrajinca alebo manžela štátneho občana Ukrajiny a rodičovi maloletého dieťaťa, ktoré je občanom Ukrajiny. Žiadne ďalšie podmienky vláda neurčila.

Koniec poskytovania dočasného útočiska určila vláda zatiaľ do konca roka. Uznesením ho bude možné predčasne skončiť, keď pominú dôvody na jeho poskytovanie, alebo, naopak, ho v prípade potreby opakovane predlžovať.

Zjednodušené a zrýchlené „posudzovanie“ žiadostí o poskytnutie dočasného útočiska sa bude týkať osôb, ktoré hodnoverným spôsobom preukážu svoju totožnosť, štátnu príslušnosť, a ak nejde o občanov Ukrajiny, tak aj rodinný vzťah k štátnemu občanovi Ukrajiny. „Preukázanie totožnosti hodnoverným spôsobom môže byť splnené napríklad predložením vodičského preukazu spolu s rodným listom, platného cestovného dokladu alebo cestovného dokladu, ktorý stratil časovú platnosť, ID karty, akéhokoľvek iného dokladu s fotografiou spolu s rodným listom a podobne,“ určila vláda.

„V prípade, ak budú cudzinci žiadajúci o poskytnutie dočasného útočiska a odídenci ubytovaní v azylových zariadeniach Ministerstva vnútra SR, bude im v súlade so zákonom o azyle zabezpečená rovnaká starostlivosť (ubytovanie, stravovanie, základné hygienické potreby, vreckové, a podobne) ako žiadateľom o udelenie azylu,“ uvádza sa v materiáli. Taktiež zdravotnú starostlivosť dostanú v súlade so zákonom o azyle v rovnakom rozsahu, v akom sa poskytuje žiadateľom o udelenie azylu.

Poskytovanie dočasného útočiska sa nebude týkať osôb, ktoré majú na území SR udelený trvalý alebo prechodný pobyt, osôb, ktorým SR udelila azyl alebo poskytla doplnkovú ochranu a nebude sa vzťahovať ani na tých, ktorí sú žiadateľmi o udelenie azylu.

Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy, alebo sústavným alebo hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

Schválenie dočasného útočiska vládou by malo znamenať aj začiatok fungovania hotspotov pre utečencov z Ukrajiny. Zriadili ich zatiaľ v štyroch obciach na východe Slovenska, a to v Uliči, Ubli, Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach.