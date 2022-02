Africká únia je znepokojená zlým zaobchádzaním s Afričanmi utekajúcimi z Ukrajiny

Vlády na čiernom kontinente sa snažia pomôcť svojim občanom, ktorí sú medzi státisícami ľudí utekajúcimi pred vojnou do Poľska a ďalších krajín susediacich s Ukrajinou.

Súčasný predseda AÚ - senegalský prezident Macky Sall - a šéf Komisie AÚ Músá Fakí z Čadu vyhlásili, že sú „mimoriadne znepokojení správami o tom, že africkým občanom na ukrajinskej strane hraníc je odopierané právo na prechod do bezpečia“.

„Ak sa potvrdia správy o tom, že Afričania sú vyčleňovaní a zaobchádza sa s nimi inak než s ostatnými, bude to predstavovať šokujúco rasistický prístup (ukrajinských úradov) a porušenie medzinárodného práva,“ uviedli zmienení lídri vo vyhlásení.

„V tejto súvislosti vyzývame všetky krajiny, aby rešpektovali medzinárodné právo a prejavovali rovnakú empatiu a podporu všetkým ľuďom utekajúcim pred vojnou bez ohľadu na ich rasovú totožnosť,“ apelujú ďalej Macky Sall a Músá Fakí.

Lídri AÚ tvrdia, že všetci ľudia by mali požívať rovnaké práva na prechod do bezpečia, a to bez ohľadu na národnosť alebo rasový pôvod. Zároveň ocenili, že členské krajiny AÚ sa usilujú pomôcť svojim štátnym príslušníkom, ktorí sa momentálne nachádzajú na Ukrajine, dostať sa do bezpečia.