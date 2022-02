Šojgu: Ruské strategické sily sú v osobitnom režime bojovej povinnosti

Ministerstvo obrany uviedlo, že špeciálny režim výkonu služby sa vzťahuje na všetky zložky jadrových síl - raketové vojská strategického určenia s pozemnými medzikontinentálnymi balistickými raketami; Severnú a Tichomorskú flotilu, ktoré sú vybavené medzikontinentálnymi balistickými raketami odpaľovanými z ponoriek, a letectvo s flotilou strategických bombardérov schopných niesť jadrové zbrane.

Putin vydal v nedeľu rozkaz uviesť ruské jadrové sily do stavu najvyššej pohotovosti s odvolaním sa na západné sankcie a „agresívne vyhlásenia“ mocností z aliancie NATO.

Podľa AP nie je bezprostredne jasné, aké konkrétne kroky toto opatrenie zahŕňa, no vyvolalo obavy, že vojna na Ukrajine by mohla viesť k väčšej a ešte nebezpečnejšej konfrontácii.

Kremeľ tvrdí, že Putin k tomuto kroku pristúpil po vyhláseniach britskej ministerky zahraničných vecí Liz Trussovej, informovala tlačová agentúra AP.

Podľa tlačovej agentúry Interfax, citovanej denníkom Guardian, hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok na brífingu v Moskve spresnil, že šlo o vyjadrenia „rôznych predstaviteľov na rôznych úrovniach o možných konfliktných situáciách a dokonca o kolíziách a stretoch medzi NATO a Ruskou federáciou“.

Takéto vyjadrenia považuje Kremeľ za „absolútne neprijateľné“. „Autorov týchto vyjadrení nebudem menovať, hoci to bola britská ministerka zahraničných vecí,“ vyhlásil Peskov.

Trussová cez víkend vyjadrila podporu Britom, ktorí ako dobrovoľníci cestujú na Ukrajinu, aby tam bojovali proti ruskej invázii, s tým, že je to boj za správnu vec. Za tento svoj postoj bola následne terčom kritiky: kolegovia z Konzervatívnej strany ju napr. upozornili, že by to bolo neuvážené a protizákonné.

Denník Guardian upozornil, že Trussovej slová sú v rozpore s radami na webovej stránke jej ministerstva, kde sa píše, že tí, ktorí cestujú na východnú Ukrajinu „bojovať alebo pomáhať iným (už) zapojeným do konfliktu“, by mohli byť po návrate do Spojeného kráľovstva trestne stíhaní.

Nateraz podľa denníka neexistujú takmer žiadne dôkazy o tom, že by cudzinci išli na Ukrajinu, aby sa zapojili do boja proti ruskej invázii.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však v nedeľu vyzval cudzincov, aby prišli bojovať proti Rusku. Z cudzincov chce vytvoriť samostatnú jednotku – oznámil totiž vytvorenie Medzinárodnej légie územnej obrany.