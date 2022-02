Video: Ruské rakety zabili v Charkove desiatky ľudí, tvrdí ministerstvo vnútra

„Na Charkov práve vystrelili grady (rakety). Desiaty mŕtvych a stovky zranených,“ napísal na Facebooku poradca ukrajinského ministerstva vnútra Anton Heraščenko.

#Kharkov under continuous shelling of enemy multiple launch rocket systems pic.twitter.com/FNbuPpFYlN

Miestni predstavitelia tohto druhého najväčšieho ukrajinského mesta v nedeľu uviedli, že ukrajinské jednotky nad ním opäť získali plnú kontrolu po pouličných bojoch s ruskými vojakmi.

The remains of civilians right on the streets of #Kharkov pic.twitter.com/rIkqfx6vKE