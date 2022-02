Video: Ukrajinec si neuveriteľným spôsobom poradil s mínou

Vďaka sociálnym sieťam sa do sveta dostane množstvo záberov z vojny na Ukrajine. Kým väčšina z nich zobrazuje bezútešnú situáciu, rozšírili sa aj videá, ktoré môžu v ťažkých časoch priniesť úsmev na tvári. Príkladom je tento udatný Ukrajinec, ktorý sa so stoickým pokojom zbavil protitankovej míny.

Mladý muž riskoval svoj život, keď sa rozhodol holými rukami presunúť výbušné zariadenie a popritom si poťahoval z cigarety v ústach. Pozemnú mínu našiel pri moste na ceste v Berďansku. Vo videu je vidno, ako civilista nesie výbušné zariadenie cez cestu preč od mosta. Slovensko pritom nedávno poslalo Ukrajine odmínovacie systémy Božena 5, no pri pohľade na zábery sa zdá, že Ukrajinci si vedia poradiť aj bez nich.

Video: Odmínovacie systémy sú zbytočné

In #Berdyansk, a man removed a mine from under a bridge. pic.twitter.com/ZrBy1pqC0w