Zelenskyj žiada okamžité začlenenie Ukrajiny do EÚ

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v najnovšom videu vyhlásil, že žiada Európsku úniu o okamžité pristúpenie podľa nového osobitného postupu. Informovali o tom v pondelok agentúry AFP a Reuters. Zelenskyj zároveň uviedol, že doteraz bolo na Ukrajine zabitých 4500 ruských vojakov. Ruské ostreľovanie podľa neho zabilo 16 detí, ďalších 45 bolo podľa neho zranených. Tieto čísla nebolo možné bezprostredne overiť.

„Vyzývame Európsku úniu, aby okamžite začlenila Ukrajinu (do EÚ) prostredníctvom nového osobitného postupu,“ vyhlásil prezident.

„Naším cieľom je byť spolu so všetkými Európanmi a čo je najdôležitejšie, byť na rovnakej úrovni. Som si istý, že je to fér. Som si istý, že je to možné,“ dodal Zelenskyj.

Najvyšší predstaviteľ Kyjeva vo videu zverejnenom v pondelok krátko pred 10.00 h povedal, že Ukrajinci od začiatku ruskej invázie zabili už štyri a pol tisíca ruských vojakov. Na členov ruskej armády zároveň apeloval, aby „si zachránili svoje životy a odišli“.

Коли я йшов у Президенти, я говорив, що кожен із нас – Президент. Бо ми всі відповідаємо за нашу державу. За нашу прекрасну Україну. А зараз так сталося, що кожен із нас – воїн. Воїн на своєму місці. І я впевнений, що кожен із нас переможе. Слава Україні!

Ukrajinské ministerstvo obrany o niekoľko minút neskôr vyhlásilo, že počas prvých štyroch dní bojov na Ukrajine údajne zahynulo už viac ako 5000 ruských vojakov. Ukrajinské sily údajne zároveň zničili 191 tankov, 29 bojových lietadiel, 29 helikoptér a 816 obrnených transportérov.