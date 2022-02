UNHCR: Z Ukrajiny ušlo pred vojnou už najmenej 200.000 ľudí

UNHCR dodal, že tento počet sa neustále aktualizuje. Organizácia Spojených národov (OSN) v sobotu uviedla, že konflikt na Ukrajine by si mohol vyžiadať do štyroch miliónov vysídlených ľudí.

Na poľských hraniciach boli v posledných dňoch hlásené až desaťhodinové rady po tom, čo krajina súhlasila s prijatím všetkých utečencov prichádzajúcich z Ukrajiny.

Ľudia utekajúci pre vojnou na Ukrajine prichádzajú aj na Slovensko a do Maďarska i Moldavska. Britská spravodajská stanica BBC s odvolaním sa na slovenské úrady uviedla, že za 24 hodín do soboty do šiestej hodiny ráno prešlo cez hraničné priechody s Ukrajinou na Slovensko približne 10.000 ľudí. Predstavuje to zhruba desaťnásobok normálneho počtu.

Do Rumunska prešlo za tri dni, odkedy Rusko spustilo vojenskú ofenzívu na Ukrajine, viac než 43.000 Ukrajincov, kým do Poľska ich prišlo vyše 150.000.

Ukrajina hraničí s ďalšími štyrmi krajinami - s Maďarskom a Moldavskom, kam tiež prišli tisícky ľudí - a Bieloruskom i Ruskom, pripomína BBC.