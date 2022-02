Trussová: Vojna na Ukrajine môže trvať roky

„Obávam sa, že to bude dlhé, mohlo by to byť viacero rokov. Rusko má silné vojenské sily a my vieme, že Ukrajinci sú statoční, sú odhodlaní brániť svoju zvrchovanosť a územnú celistvosť a sú odhodlaní bojovať,“ povedala Trussová pre televíziu Sky News.

Trussová zdôraznila, že nedôveruje „takzvaným snahám“ Ruska o rokovaní s Kyjevom. „Vieme, že Rusi počas celých diplomatických rozhovorov, ktoré sme viedli, klamali. Ak to Rusi myslia s rokovaniami vážne, musia stiahnuť svojich vojakov z Ukrajiny,“ povedala ministerka. „Nemôžu rokovať so zbraňou namierenou na hlavu Ukrajincov.“

Šéfka britskej diplomacie tiež uviedla, že ruský vojenský útok na Ukrajinu „by mohol byť začiatkom konca“ ruského prezidenta Vladimira Putina. Ten podľa nej „robí strategickú chybu“ aj vzhľadom na škody, ktoré ruskému hospodárstvu spôsobia západné sankcie.

Vojna na Ukrajine spôsobí „ekonomické náklady“ aj Spojenému kráľovstvu, doplnila Trussová s tým, že Briti budú chápať, „akú cenu by sme zaplatili, ak by sme sa Putinovi nepostavili teraz“.