Zelenskyj: Rusko útočí na obytné oblasti na Ukrajine

„Uplynulá noc na Ukrajine bola brutálna, znova streľba, bombardovanie obytných oblastí, civilnej infraštruktúry,“ uviedol Zelenskyj vo videoodkaze zverejnenom na internete. Podľa jeho slov ruské sily útočia aj na oblasti, kde nie je žiadna vojenská infraštruktúra, a útočia na „všetko“ vrátane sanitiek.

Zelenskyj okrem toho prostredníctvom sociálnych médií vyzval „všetkých, ktorí sa chcú pridať k obrane Ukrajiny, Európy a sveta“, aby prišli bojovať po boku Ukrajincov, píše na svojom webe stanica BBC. Vo vyhlásení sa uvádza, že cudzinci môžu podľa ukrajinskej legislatívy vstúpiť do jednotiek územnej obrany ukrajinskej armády, pričom vzniká samostatná divízia nazvaná „medzinárodná légia na územnú obranu Ukrajiny“.

Ruský prezident Vladimir Putin predtým vystúpil v krátkom televíznom príhovore. Vo svojom prvom vystúpení na verejnosti od piatka znova označil vpád na Ukrajinu za „špeciálnu operáciu na poskytnutie pomoci ľudovým republikám Donbasu“ a vyzdvihol „hrdinstvo“ ruských špeciálnych jednotiek bojujúcich na Ukrajine, informoval denník Guardian.

Battles on the Sapernaya Street in #Kharkiv pic.twitter.com/9lsgMZ9t0i