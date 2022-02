Naď: Správy o mobilizácii Slovákov sú klamstvá

„Dostal som dnes od rána správy, zjavne ide o koordinovaný systém strašenia ľudí, že prebieha mobilizácia civilného obyvateľstva a že sa majú Slováci hlásiť do služby a keď to tak nebude, hrozia vysoké tresty. Je to klamstvo,“ povedal Naď. Deklaroval, že všetky bezpečnostné zložky budú krok po kroku pátrať po ľuďoch, ktorí dezinformácie spustili.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) uviedol, že vláda spraví všetko preto, aby ochránila občanov SR a bezpečnosť. Slovensko je podľa neho pod paľbou dezinformácií a klamstiev, zaznamenávajú to aj slovenské spravodajské zložky. „Nepodľahnime poplašným a falošným správam. Niet sa čoho báť, sme súčasťou NATO, ochrana je nesmierne veľká,“ podotkol Heger.

Ozbrojené sily SR podľa Naďa zvýšili svoju bojovú pohotovosť a pripravenosť len na hraniciach v súvislosti s príchodom vojnových utečencov z Ukrajiny. Tie pomáhajú Policajnému zboru.

V piatok (25. 2.) boli na východnej hranici nasadené desiatky vojakov. V blízkych kasárňach Michalovce, Kamenica nad Cirochou a Trebišove sú pripravené ďalšie stovky vojakov pripravených zasiahnuť. Strážia aj zelenú hranicu, priblížil Naď. „Každé ráno nám polícia nahlási, koľko potrebuje ľudí. My sme pripravení, máme mandát do 1500 vojakov. Keď bude treba, tak počet zvýšime,“ skonštatoval.