Ukrajina: Raketa zasiahla výškovú obytnú budovu v Kyjeve, hlásia 6 zranených

Podľa hasiča Petra Prokopova, ktorý sa podieľal na záchranných prácach, zasiahlo budovu na juhozápadnom okraji mesta, neďaleko Medzinárodného letiska Kyjev-Žuľany, medzi 16. a 21. poschodím. Dva byty zničil oheň, pričom záchranné zložky evakuovali 80 ľudí.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko predtým zverejnil záber zachytávajúci dieru na bočnej strane vežiaka.

Podľa stanice BBC Kličko tiež oznámil, že pri bojoch v Kyjeve počas noci utrpelo zranenia celkovo 35 ľudí vrátane dvoch detí. Nespresnil, či sa zmieňoval len o civilistoch. Dodal však, že v meste aktuálne neboli prítomní ruskí vojaci vo väčšom počte, boli tam však aktívni ruskí sabotéri.

Ukrajinské ministerstvo infraštruktúry medzitým oznámilo, že pred úsvitom zostrelili ruskú raketu smerujúcu na priehradu veľkej vodnej nádrže slúžiacej Kyjevu. „Ak by bola táto priehrada zničená, záplava by spôsobila katastrofické obete a straty – zaplavilo by aj obytné oblasti Kyjeva a jeho predmestí,“ priblížilo ministerstvo.

Ruské jednotky pokračovali v sobotu v útoku na ukrajinskú metropolu a snažili sa k nej dostať z viacerých smerov. Rusko opakovane tvrdí, že jeho vojenská operácia na Ukrajine je zameraná výlučne na vojenské ciele, pripomína AP.

Strela zasiahla obytný výškový dom