Peskovova dcéra na Instagrame odmietla vojnu, neskôr príspevok zmazala

Peskovová použila hashtag “nie vojne” napísaný v azbuke, ktorý na internete používajú Rusi, ktorí nesúhlasia s vojenskou inváziou na Ukrajinu. Vojenskú akciu pritom nariadil prezident Vladimir Putin, ktorému jej otec Dmitrij robí dlhé roky hovorcu a inváziu v médiách označuje ako “špeciálnu operáciu”.

Na tému upozornili poľský spravodajský portál Wyborcza.pl aj reportér televízie BBC Francis Scarr pracujúci v Moskve. TASR má k dispozícii snímku obrazovky z oficiálneho overeného instagramového účtu Peskovovej, ešte predtým, ako predmetný príbeh obsahujúci spomínaný hashtag vymazala.

Liza Peskova, the daughter of Putin's spokesman, has posted this "No to war" message on her Instagram stories pic.twitter.com/vHlu029OIO